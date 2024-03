Probabili formazioni Italia-Turchia Under 21: qualificazioni Europei 2025

Le probabili formazioni di Italia-Turchia, match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Gli azzurrini di Nunziata, dopo la sfida contro la Lettonia a Cesena, si sposta al Paolo Mazza di Ferrara e in palio ci sono altri tre punti d’oro nella corsa alla qualificazione a Euro 2025. La nostra U21, infatti, è prima in classifica, ma dietro sono in tante a inseguire e bisognerà fare molta attenzione a non perdere punti per strada, specie in casa dove si può contare sul pubblico amico. Diretta tv su Rai Due, diretta streaming su Rai Play, diretta scritta su Sportface. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 18.15 di martedì 26 marzo, di seguito ecco allora le possibili scelte del ct della Nazionale per lo scontro con gli anatolici.

LE SCELTE – Nunziata prosegue sul solco del 4-3-1-2, out Baldanzi per infortunio ma c’è Miretti come trequartista e in avanti Colombo come prima punta favorito su Esposito e al suo fianco Gnonto per il ruolo di seconda punta. Calafiori in difesa con Ruggeri, Fabbian in mezzo al campo.

Le probabili formazioni di Italia-Turchia Under 21

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Calafiori, Ruggeri; Ndour, Casadei, Fabbian; Miretti; Colombo, Gnonto

Ballottaggi: Colombo 65% – Esposito 35%

Indisponibili: –

Squalificati: –