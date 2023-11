Portogallo-Islanda oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Portogallo e Islanda, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Nove vittorie su nove, 34 gol fatti e solamente 2 subiti. Clamoroso percorso dei lusitani di Cristiano Ronaldo, che contro l’Islanda andranno a caccia dell’ultimo successo per completare un notevole en plein. La sfida è in programma oggi, domenica 19 novembre, alle 20:45. Sarà possibile seguire la partita all’interno di Diretta Gol (canale 202) e in streaming su Sky Go e NOW.

