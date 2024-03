Playoff Europei 2024: la Georgia vola in finale, sfuma il sogno del Lussemburgo

Primo verdetto dai playoff per le qualificazioni agli Europei 2024: la prima semifinale della Lega C va alla Georgia, che vola in finale battendo il Lussemburgo per 2-0 alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. La formazione di casa si porta così a un solo passo dalla storica qualificazione a una fase finale della rassegna continentale, mentre per la selezione mitteleuropea il sogno, dopo un gran girone in cui hanno sfiorato il pass diretto, si ferma sul più bello.

I georgiani, guidati dal ct Willy Sagnol, erano orfani di Kvaratskhelia, ma in un primo tempo molto bloccato e spezzettato, con tanti falli e poco spettacolo, hanno il grande merito di sbloccarla grazie al gol siglato da Zivzivadze. Esplode lo stadio della capitale georgiana, anche se i lussemburghesi nel giro di cinque minuti passano dall’apoteosi al dramma a inizio secondo tempo: Rodrigues segna infatti il gol del pareggio al 53′, ma viene annullato col Var per fuorigioco, quindi al 58′ l’arbitro spagnolo Sanchez Martinez espelle Chanot per un fallo durissimo. A quel punto, con un uomo in più, al 64′ arriva il raddoppio, sempre con Zivzivadze, che firma la doppietta personale e fa calare il sipario su questa partita: Georgia che adesso sfiderà una tra Grecia e Kazakistan per un posto a Euro 2024, amara e inutile amichevole per il Lussemburgo.