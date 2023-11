Palestina-Australia, i Socceroos fanno una donazione alla popolazione di Gaza

I giocatori della nazionale dell’Australia, impegnata oggi nella sfida contro la Palestina valida per le qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026, hanno deciso di donare alla popolazione della striscia di Gaza i premi a loro destinati dalla Federazione. Un bel gesto quello dei Socceroos, che in Kuwait sono scesi in campo contro la selezione palestinese e che tramite il sindacato dei calciatori australiani hanno deciso di mostrare sostegno a una popolazione in difficoltà a causa del conflitto con Israele.

“È davvero difficile da comprendere – ha spiegato il centrocampista dei ‘Socceroos’ Jackson Irvine, che è anche il presidente del sindacato -. Qui si tratta di una delle questioni geopolitiche più complicate degli ultimi cento anni. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti dal conflitto e dalla crisi umanitaria che, di conseguenza, si sta manifestando”.

Per la cronaca, l’Australia ha vinto per 0-1 grazie al gol di Souttar nel primo tempo sul campo neutro del Bin Rashid al Maktoum Stadium nel Kuwait, dove si è giocata la sfida del gruppo I. Non tutto è perduto per i palestinesi, a quota un punto in due partite e con due scontri abbordabili con il Bangladesh prima di giocarsi tutto, presumibilmente, al ritorno col Libano.