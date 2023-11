Pagelle San Marino-Italia 0-7: voti e tabellino qualificazioni Europei Under 21 2025

Le pagelle di San Marino-Italia 0-7 con i voti ai protagonisti e il tabellino delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Gli azzurrini di Nunziata, come ampiamente prevedibile, asfaltano i nostri cugini sammarinesi grazie ai gol di Pirola, Gnonto (doppietta), Volpato, Fabbian, Esposito e Bianco in una partita estremamente agevole in quel di Serravalle. Di seguito ecco allora le pagelle.

SAN MARINO U21 (3-5-2): Amici 4.5; Giambalvo 5 (15’st Zavoli 6), Matteoni 4.5, M. Pasolini 4.5; Giocondi 5, Rastelli 5 (36’st Dolcini sv), Zannoni 5, Toccaceli 4.5 (25’st Gasperoni 6), Contadini 5 (36’st Benvenuti sv); Famiglietti 4.5 (15’st Santi 6), Sensoli 5. In panchina: Battistini, Sancisi, Renzi, F.Pasolini. Allenatore: Cecchetti 5.5

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches 6; Zanotti 6.5 (1’st Turicchia 6); Ghilardi 6, Pirola 6 (18’st Guarino 6), Calafiori 6.5; Casadei 6.5 (1’st Fabbian 7), Prati 6.5 (12’st Bianco 7), N’Dour 6.5; Volpato 7; Esposito 7.5, Gnonto 8 (28’st Ambrosino 6). In panchina: Zacchi, Coppola, Koleosho, Fazzini. Allenatore: Nunziata 6.5

ARBITRO: Hyytia (Finlandia) 6

RETI: 5’pt Pirola, 30’pt, 39’pt Gnonto, 1’st Volpato, 8’st Fabbian, 17’st Esposito (rig), 38’st Bianco.

NOTE: terreno di gioco in pessime condizioni. Ammoniti Matteoni, Santi, Gasperoni. Angoli: 0-7. Recupero: 2′, 2′.