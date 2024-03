Pagelle Italia-Turchia 1-1, voti e tabellino qualificazioni Europei Under 21 2025

Le pagelle di Italia-Turchia 1-1, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Al Paolo Mazza di Ferrara non una gran prestazione degli azzurrini. Dopo una mezzora discreta, rigore per gli ospiti molto generoso, ci pensa però Desplanches a salvare i ragazzi di Nunziata parando dagli undici metri. Nella ripresa arriva il gol del vantaggio per la nostra U21 grazie al blitz di Ghilardi su evoluzione da calcio piazzato, poi in pieno recupero Kilicsoy firma il pareggio beffa per i turchi. Di seguito ecco i voti ai protagonisti della partita.

ITALIA (4-3-3): Desplanches 7.5; Zanotti 6 (43’st Kayode sv), Coppola 6, Pirola 6 (28’pt Ghilardi 7), Ruggeri 6; Ndour 6.5, Prati 6, Calafiori 6.5; Fabbian 6.5, Gnonto 5.5 (33’st Oristanio sv), Casadei 5.5. In panchina: Zacchi, Ambrosino, Turicchia, Bianco, Esposito, Miretti. Allenatore: Nunziata 6.

TURCHIA (4-4-2): Alemdar 6.5; Bayram 6 (39’pt Altikardes 6), Kaplan 6.5, Iagir 6.5 (32’st Yardimci sv), Ozcan 6; Yildiz 5.5, Elmaz 5.5, Beyaz 6 (15’st Canak 5.5), Kilicsoy 6.5; Destan 5, Yildirim 4.5 (32’st Guruk sv). In panchina: Bilgin, Baltaci, Ilkhan, Burcu, Karatas. Allenatore: Surme 6.

ARBITRO: Grado (Esp) 5.5.

RETI: 5’st Ghilardi, 46’st Kilicsoy.

NOTE: serata piovosa, terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Ammoniti: Casadei, Kilicsoy, Gnonto, Kaplan, Yildirim, Calafiori, Ozcan, Prati, Fabbian. Angoli: 6-3 per l’Italia. Recupero: 3′; 3′.