Pagelle Italia-Colombia 3-1: voti e tabellino quarti di finale Mondiali Under 20

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Italia-Colombia 3-1, match valevole per i quarti di finale dei Mondiali Under 20 2023. Una strepitosa Italia supera i sudamericani e approda in semifinale. Decidono le reti di Casadei, Baldanzi ed Esposito, che regalano un importante successo gli azzurrini e alimentano il sogno. Per la terza volta consecutiva l’Italia si qualifica al penultimo atto della manifestazione: ora una tra Corea del Sud e Nigeria.

LA CRONACA

COLOMBIA U20 (4-2-3-1): Marquinez 6; Salazar 5,5, Mantilla 5, Alvarez 5.5, Ocampo 5 (46′ Tanton 6); Puerta 5.5, Torres 6.5 (69′ Cabezas 6); Manyoma 5 (46′ Luna 6), Asprilla 6, Cortes 5.5 (90+2′ Monsalve sv); Angel Gutierrez 5 (84′ Castilla sv).

Allenatore Cardenas 5.

ITALIA U20 (4-3-1-2): Desplanches 6.5; Zanotti 6.5, Ghliardi 6, Guarino 6, Turicchia 6; Giovane 6.5 (60′ Lipani 6), Prati 6, Casadei 7.5; Baldanzi 8 (90+6′ Fontanarosa sv); Esposito 7 (90+6′ Degli Innocenti sv), Ambrosino 6.5 (69′ Montevago 5).

Allenatore. Nunziata 7.

ARBITRO: Falahi (Qat) 5.

RETI: 9′ Casadei, 38′ Baldanzi, 46′ Esposito, 49′ Cortes)

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Mantilla, Cabezas, Puerta, Salazar (C), Casadei, Prati, Montevago, Degli Innocenti (I)

Angoli: 7-5 per la Colombia

Recupero: 2′ pt, 10′ st.