Olivier Giroud lascerà la nazionale francese dopo gli Europei: “Spazio ai giovani”

“Spazio ai giovani”. L’Equipe ha intervistato Olivier Giroud a margine della presentazione del suo documentario che ripercorre la sua vita e carriera. Il miglior marcatore della storia della Francia (57 gol) lascerà la nazionale al termine degli Europei in Germania: “Sarà l’ultima mia competizione con i Bleus, bisogna lasciare spazio ai giovani”, le parole del centravanti del Milan, che dirà addio in estate anche ai rossoneri per accasarsi al Los Angeles FC in MLS. “Ho sempre detto che mi sarei fermato se il mio corpo me lo avesse chiesto. Penso di poter giocare ancora due anni a buoni livelli. Ma per la nazionale, a mio avviso, è finita”, ha aggiunto il bomber francese.

“È vero che a livello numerico ho fatto bene in questa stagione ma questo non è il modo migliore per salutare il Milan. Ho fatto 14 gol e 8 assist in campionato”, ha detto il francese, che avrebbe voluto vincere un trofeo nel suo ultimo anno in rossonero. “Pensando alla mia età, non erano in tanti a pensare che avrei potuto dare ancora questo apporto. Vuol dire che sono stato coinvolto spesso nel gioco e che ho dato il mio contributo”, ha aggiunto il 37enne transalpino.