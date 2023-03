Olanda, Van Basten attacca Van Dijk: “Fa caciara, non si comporta da capitano”

La sonora sconfitta per 4-0 rimediata dall’Olanda in Francia ha fatto storcere il naso a molte persone. Tra queste anche l’ex calciatore Marco Van Basten, che ha individuato tra i principali responsabili il difensore Virgil Van Dijk: “Pur essendo il capitano della squadra non ha senso di responsabilità. Dovrebbe tranquillizzare i compagni ed essere un leader in campo, invece non fa altro che creare incomprensioni tra i giocatori. In campo fa solo caciara, che è esattamente quello che un capitano non dovrebbe fare“. Sulla stessa lunghezza d’onda Ruud Gullit, che ha definito Van Dijk “un arrogante“.