Coppa Davis, Volandri: “Nel nostro girone squadre forti, pensiamo a lavorare”

“Nel nostro girone ci sono squadre toste ma dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo continuare a lavorare sulla squadra. Il mese di settembre sembra lontano ma poi non lo è così tanto. Ci dobbiamo rimboccare le maniche e continuare a lavorare per tornare ad essere tutti al massimo della forma e presentarci a Bologna al 100%”. Queste le parole del capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis Filippo Volandri, commentando il sorteggio della fase a gironi di settembre, con gli azzurri contro Canada, Svezia e Cile. “I quattro gironi di Coppa Davis sono molto equilibrati. Noi ovviamente pensiamo al nostro e, come già accaduto a Bologna lo scorso anno, quando abbiamo ritrovato la Croazia che ci aveva eliminato nel 2021, questa volta tocca al Canada che ci ha battuto lo scorso novembre a Malaga al doppio di spareggio. Per noi è un’ottima possibilità per prenderci una rivincita importante. E’ un girone difficile e dovremo affrontarlo con grande attenzione; oltre ai campioni in carica ci sarà la Svezia, che conosciamo bene e abbiamo già affrontato e battuto a Bologna un anno fa, e poi ci sarà il Cile, una squadra che il mio gruppo affronta per la prima volta e che può contare su giocatori solidi e importanti come Garin e Jarry”.