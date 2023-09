Olanda-Grecia, gol De Roon: assist di Dumfries e destro decisivo (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

L‘Olanda si porta in vantaggio contro la Grecia già al 17esimo: la formazione di Koeman sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Corner battuto in area, colpo di testa verso il centro di Dumfries, è De Roon che conclude in porta centralmente con il destro. Di seguito il video del gol.