Olanda-Francia, Koeman: “Abbiamo imparato dal match contro la Polonia”

Il big match di venerdì 21 giugno è sicuramente quello tra Olanda e Francia, seconda giornata del girone D di Euro 2024. Tre punti a testa all’esordio per le due nazionali, in palio dunque la possibilità di andare in vetta in solitaria. Favori del pronostico per i vice campioni del mondo, ma Koeman ha fiducia nella profondità della sua rosa. “Proviamo a usare la maggior parte della squadra in ogni partita – afferma il ct olandese in conferenza stampa – Abbiamo giocatori che partono dall’inizio, altri che subentrano. Vedrete domani tra quali sarà Weghorst”, dice a proposito del giocatore che ha regalato la vittoria contro la Polonia entrando dalla panchina.

“La lezione che abbiamo imparato da quella partita è che dobbiamo giocare ad alti livelli per 90 minuti, non solo per 60. Oltre al fatto che bisogna avere pazienza, capire cosa succede se si perde il pallone – prosegue Koeman – Vincere la prima partita ti dà fiducia e calma. Ci serviranno contro la Francia, ma sappiamo cosa aspettarci: dobbiamo giocare molto bene per ottenere il risultato che vogliamo. Xavi Simons? E’ giovane e talentuoso, sta ancora crescendo. A quell’età c’è sempre un po’ di pressione extra, è naturale parlare di questo con lui e guidarlo”.