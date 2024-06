Atp Queen’s 2024: Musetti batte in tre set Nakashima e approda ai quarti

Lorenzo Musetti vince una battaglia di 2h28′ contro Brandon Nakashima e si qualifica per i quarti di finale dell’ATP 500 del Queen’s 2024. Continua a crescere il feeling con l’erba per il tennista azzurro, che dopo la semifinale della scorsa settimana a Stoccarda e la vittoria all’esordio sui prati londinesi contro De Minaur ottiene un altro risultato di spicco. Sconfitto con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 un avversario ostico come lo statunitense Nakashima, che gli ha dato del filo da torcere fino alla fine salvo poi cedere. E non è finita qui per Lorenzo, che ora sfiderà da favorito ai quarti di finale il beniamino di casa Billy Harris.

CRONACA – Avvio in salita per Musetti, che già nel terzo gioco deve fronteggiare due palle break, riuscendo a salvarsi solo ai vantaggi. Il match si rivela nel complesso molto “da erba” con tanti turni di servizio rapidi e privi di particolari opportunità per chi risponde. Tra i due, però, chi ha più chance è senz’altro Nakashima, il quale torna a palla break nel nono gioco, fallendone altre due. A sorpresa, è invece Musetti a conquistare il primo break, nonché quello decisivo, proprio quando l’avversario serviva per prolungare il set. Al terzo set point, Lorenzo raccoglie un errore dell’avversario e chiude 6-4, incassando il parziale dopo 45 minuti.

Molto più rocambolesca la seconda frazione, dove Musetti parte male, probabilmente anche in virtù di un calo di tensione, e cede la battuta in avvio. Sotto 0-2, ricuce il gap e ripristina la parità, ma poi si procura anche due chance per ottenere un altro break e portarsi sul 4-2. Il servizio tuttavia arriva in soccorso di Nakashima, che impatta sul 3-3 e verosimilmente resta in vita (andare sotto 4-2, perdendo quattro giochi di fila, sarebbe stato potenzialmente letale). E allora ecco che cambia tutto ancora una volta: Musetti cala, Nakashima sale e il set finisce proprio nelle mani dello statunitense, autore del break decisivo nel nono gioco e bravo a consolidarlo, imponendosi per 6-4. Dopo 1h36′ di gioco, regna la parità sui prati londinesi.

Tante emozioni anche nel terzo set, in cui i ruoli si ribaltano ed è Musetti a tenere comodamente la battuta senza concedere praticamente nulla. Nakashima invece è spesso costretto ai vantaggi e rischia in più di qualche occasione, ma riesce sempre a salvarsi grazie al servizio e ad impattare sul 4-4. Si entra dunque nelle fasi calde del match e succede tutto in due games. Musetti annulla con personalità due palle break nel nono gioco e sale 5-4. Lo statunitense invece si disunisce nel momento clou e cede la battuta a zero a suon di errori, chiudendo nel peggiore dei modi un match più che positivo.