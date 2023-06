Olanda-Croazia in tv: data, orario, canale e diretta streaming Nations League 2022/2023

Nel match valevole per la semifinale della UEFA Nations League 2022/2023, l’Olanda affronterà la Croazia. Le due squadre hanno vinto i rispettivi gironi e ora sognano l’accesso alla finale per conquistare un trofeo. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno gli orange, padroni di casa e determinati a regalare una gioia ai propri tifosi. Arbitra il rumeno Kovacs. Appuntamento alle ore 20:45 di mercoledì 14 giugno presso il De Kuip di Rotterdam. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), in chiaro su Tv8 e in streaming su NOW e SkyGo.