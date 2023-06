Olanda-Croazia, Dumfries ‘tifa’ per Brozovic e Perisic: “In bocca al lupo per la finale, amici”

In seguito alla vittoria sull’Olanda, la Croazia disputerà domenica la finale della UEFA Nations League 2023/2024 contro la vincente tra Italia e Spagna. Chiunque sarà l’avversaria l’esterno olandese dell’Inter, Denzel Dumfries, sembra che sarà schierato dalla parte dei suoi amici croati Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic, tanto da caricarli in vista della finale attraverso una Instagram Story: “Amici, grande litigio ieri. In bocca al lupo per la finale”.