Nazionali e minutaggio giocatori Serie A, il Milan la squadra più “spremuta”

Nonostante l’infortunio di Alvaro Morata, che avrebbe senz’altro in caso contrario giocato 180′ con la Spagna, il Milan è la squadra italiana più “spremuta” dalle nazionali in questa pausa del campionato per le sfide di Nations League in Europa e di qualificazione ai Mondiali o ai tornei continentali nelle altre zone del mondo. Come riporta Transfermarkt, sono ben 1.689 i minuti giocati da tesserati rossoneri in questa settimana di nazionali dai vari Pulisic, Maignan, Theo Hernandez, Leao e tutti gli altri, compreso Bennacer che si è però gravemente infortunato dal ritiro dell’Algeria.

Alle spalle del “Diavolo” troviamo la Roma, con 1.513 minuti giocati dai propri calciatori, sul podio anche l’Inter che si ferma a 1.485, davanti al Napoli che insegue al quarto posto con 1.374 minuti offerti alle nazionali dei propri tesserati. Più staccate le altre due big storiche del nostro campionato: Juventus undicesima con 821 minuti, dunque la metà rispetto al Milan leader, Lazio quattordicesima con soli 556 minuti.

Veniamo ai gol segnati dai giocatori di Serie A in questa pausa per le nazionali: comanda la Roma con 6 reti, poi Inter e Napoli a 5, Milan e Cagliari a 3, Parma, Atalanta, Fiorentina e Verona a 2, Juventus, Torino, Lecce, Udinese, Empoli e Venezia a 1 e le altre a zero.