Nazionale, Sacchi e Lippi appoggiano la scelta: “Fiducia in Spalletti, ha le qualità per fare bene”

Ieri è stato il giorno di Luciano Spalletti annunciato ufficialmente sulla panchina della Nazionale di calcio. Oggi, tocca agli ex commissari tecnici soffermarsi sulla nomina dell’allenatore di Certaldo. Arrigo Sacchi ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Credo che Spalletti meriti questo ruolo per quello che ha dimostrato. Un uomo che ha fatto la gavetta ed esperienza internazionale. Ha un gusto estetico che lo spinge a ricercare la bellezza col gioco. Non sarà un percorso facile, anzi il contrario, ma lui ha le qualità e la forza per riuscirci”. “Spalletti è un grande allenatore, una persona di grande competenza e di grandi capacità comunicative e farà sicuramente molto bene. Bisogna avere piena fiducia in lui”. Così all’Adnkronos Marcello Lippi, il ct campione del mondo 2006.