Nazionale, risentimento muscolare per Bastoni: lascia il ritiro. Convocato Mancini al suo posto

Luciano Spalletti non potrà contare su Alessandro Bastoni in vista delle sfide contro Macedonia e Ucraina, valevoli per le qualificazioni ad Euro 2024. Il difensore, che si era fermato ieri per un fastidio muscolare, ha eseguito degli esami strumentali che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza con la sua presenza nelle sfide contro Juventus e Napoli che a questo punto potrebbe essere in dubbio. Spalletti ha chiamato al suo posto Gianluca Mancini, il quale arriverà stasera in ritiro. Inoltre, nella notte il portiere Guglielmo Vicario ha accusato un leggero stato febbrile. Per precauzione il commissario tecnico ha convocato Marco Carnesecchi che raggiungerà Coverciano nella tarda mattinata.