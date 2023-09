Nazionale, lavoro tecnico-tattico a Coverciano: prove di 4-3-3 in vista della Macedonia del Nord

Prove tecniche di 4-3-3 per la nuova Italia di Luciano Spalletti nel secondo giorno di ritiro a Coverciano. Il ct azzurro ha guidato una seduta di allenamento a ranghi completi per preparare la sfida delle qualificazioni a Euro 2024 di Skopje contro la Macedonia del Nord e dopo il riscaldamento atletico tra campo e palestra, dividendo gli uomini in due gruppi, ha fatto effettuare del lavoro sul possesso palla e poi esercitazione di tipo tecnico-tattico, sempre utilizzando il modulo 4-3-3. Una delle squadre vedeva Politano e Zaccagni esterni d’attacco e Raspadori e Immobile alternati nel ruolo di prima punta, nell’altra squadra tridente Zaniolo, Retegui e Gnonto, quest’ultimo alternato a Chiesa.