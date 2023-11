Nazionale, Jorginho: “Serie A? Vorrei tornare, ma sono felice all’Arsenal”

“Non ho il contratto in scadenza. Ritorno in Italia? Vorrei tornare ma non so quale possa essere il momento giusto perché sono felicissimo all’Arsenal”. A dirlo è il centrocampista azzurro Jorginho dal ritiro di Coverciano dove la Nazionale italiana di Luciano Spalletti sta preparando la prossima gara di qualificazione ad Euro2024, in programma venerdì a Roma contro la Macedonia del Nord. “Un erede di Jorginho? Arriverà qualcuno sicuramente e sono certo che potrà fare bene tanto quanto me, finora vi dovete accontentare -ha aggiunto sorridendo il centrocampista azzurro-. In quel ruolo bisogna mettere il bene della squadra prima del tuo, bisogna far giocare bene chi ti sta intorno cercando di fare le cose semplici”. E sulla guida tecnica: “Sia Mancini che Spalletti vogliono proporre un bel calcio, di possesso palla e belle giocate con una squadra alta. Sono molto simili. Sugli obiettivi, dico che se non ne hai devi smettere…Ho degli obiettivi e sono quelli che mi muovono ogni giorno. Però non te li dico…”. Idee chiare anche su un avversario che gli azzurri ormai conoscono bene: “Mi aspetto una Macedonia del Nord molto chiusa, compatta. Dovremo essere concentrati e non concedere nulla. Con due tiri in due partite abbiamo concesso due gol”.