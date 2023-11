Nazionale, Gravina: “Vogliamo fare uno stage azzurro tra gennaio e febbraio”

Luciano Spalletti “ha dato un valore aggiunto in un momento molto difficile e complicatissimo. È riuscito ad ottenere un risultato importantissimo, adesso come lui stesso ha dichiarato viene il bello”. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina nel corso del convegno ‘Sport Industry Talk – Innovazione e nuove prospettive’ organizzato dal Corriere della Sera. “Ci siamo confrontati, ha voglia di lavorare ancora di più, lo sta facendo ogni settimana visitando tutte le società di Serie A – ha proseguito – Mi auguro ci possa essere d’accordo con la Lega di A la possibilità di fare uno stage un lunedì tra gennaio e febbraio con i ragazzi per preparare al meglio la fase finale” di Euro 2024.

Poi sul tema delle riforme, Gravina ha aggiunto: “È evidente che avere 100 squadre professionistiche su tre leghe è un unicum che per l’Italia non è assolutamente accettabile. Nessuno in questo momento può pensare di non dare alla Lega di A, in qualità di motore del calcio italiano, una sorta di golden share legato alla capacità di autodeterminarsi nel numero. Tolta l’autonomia della Lega A, l’idea della riforma riguarda altre componenti. Il concetto della riforma deve passare attraverso un concetto di solvibilità, sviluppo e sostenibilità. E deve passare attraverso il dialogo tra tutte le componenti, mi auguro che entro l’11 marzo (giorno dell’assemblea straordinaria, ndr) si possa trovare tutti insieme l’idea di un percorso innovativo che comunque non sarà attuato nel 2024/25″, ha aggiunto.