Nazionale, Buffon: “Questa squadra ha valori importanti. Fagioli? Ha già pagato, non va penalizzato”

“Questa è una Nazionale secondo me che ha dei valori importanti, dal punto di vista umano e anche tecnico. Penso che sia una Nazionale in maniera errata non apprezzata per quello che è il suo valore, sia come squadra che come individualità. Ogni tanto essere sottovalutati ci fa fare ottime competizioni”. Lo ha detto il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gigi Buffon, a Diretta Azzurra su Rai Due: “Il nostro è sicuramente il più duro dell’Europeo, però penso che lo sarà anche per chi ci dovrà affrontare. Questa per noi è una forza, sapere che gli altri ti temono, significa che in un benchmark di valori noi siamo considerati dai nostri avversari come una potenziale vincitrice”.

E sulla convocazione di Fagioli: “In Fagioli ha visto qualità che non vedeva negli altri giocatori. Può essere un’arma in più. Non capisco perché penalizzare oltremodo un ragazzo che ha già dimostrato di aver pagato i propri errori. Andare sempre alla ricerca del pettegolezzo e della maldicenza è una cosa che gli italiani dovrebbero togliersi”.

Sul ritiro di Bonucci: “Lascia tanto. E’ un grandissimo campione, grande leader, ragazzo generoso che si è sempre sacrificato per la causa al di là della sua forma fisica. Uno che ha scritto pagine fondamentali per la nostra Nazionale”. Infine su Spalletti: “Il mister parla sempre della fame da avere per raggiungere obiettivi sulla carta impensabile. E’ l’ABC di chi vuol essere campione, non essere mai soddisfatto. Il fallimento? C’è anche l’avversario, c’è anche la sfortuna e la fortuna”.