Nazionale, Bonucci: “Possiamo vincere un trofeo. Zaniolo e Frattesi? Grandi prospetti”

“Vincere non fa mai male, il nostro obiettivo è giocarci la finale, incontriamo una grande Nazionale che ha un nuovo ct, ma da parte nostra c’è la consapevolezza che mettendo in campo le doti che abbiamo visto agli Europei possiamo portare a casa un trofeo nuovo ma comunque importante”. Lo ha detto il difensore e capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Spagna, in programma domani a Enschede. “Come gruppo stiamo bene, siamo stati bene in Sardegna, sono stati giorni belli tra lavoro e divertimento. Poi a Coverciano abbiamo rivisto i ragazzi dell’Inter, sono dispiaciuti per la sconfitte nella finale di Champions – spiega lo juventino ai microfoni di Sky Sport -, ma sono pronti a ripartire, perchè per fortuna il calcio ti offre la possibilità di prenderti rivincite in tempi brevi. Loro fanno parte di questo grandissimo gruppo che ha voglia di tornare a far divertire e a dare entusiasmo agli italiani”. Bonucci dribbla le domande di mercato: “Zaniolo e Frattesi in bianconero? Questo dovete chiederlo a chi fa il mercato, sicuramente sono due grandi prospetti per l’Italia che verrà, auguro loro di fare esperienze in queste partite perchè poi servono a capire certi momenti delle partite quando si gioca in una grande squadra, di sicuro hanno tutte le qualità per vestire le maglie di grandi club”.