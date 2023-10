Nazionale a Bari, accordo tra regione e Figc per il brand Puglia

La Nazionale sbarca a Bari e il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sarà presente il 13 ottobre a Bari per la conferenza stampa della vigilia di Italia-Malta al San Nicola. Sarà l’occasione, tra le altre cose, per partecipare all’incontro che presenterà l’accordo tra la Figc e la Regione Puglia, un’intesa che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio come destinazione turistica e sportiva: “Il brand Puglia – si legge nella nota – sarà al centro di azioni di comunicazione specifiche attraverso spot, ledwall, banner web e newsletter nello stadio gremito di tifosi, in televisione, ma anche attraverso i social media e le dirette sui canali ufficiali della Figc, con diffusione mediatica dell’evento su scala nazionale. Il brand Puglia sarà presente anche a Coverciano, sede di ritiro della Nazionale italiana”.