Nations League, Nazionale a Coverciano: oggi prove tecnico-tattiche

Mattinata di allenamento a Coverciano dove la Nazionale di Roberto Mancini ha iniziato a preparare la semifinale di Nations League, in programma giovedì a Eschede, in Olanda, contro la Spagna. Esercitazioni tecnico-tattiche di 4-3-3, questo il programma che ha seguito una prima fase dedicata al riscaldamento atletico. Diverse prove di 11 titolare provate dal Ct: Raspadori e Immobile si sono alternati come centrali, mentre sugli esterni si sono visti Pellegrini e Chiesa, con quest’ultimo provato anche a destra, così come Zaniolo. Davanti a Donnarumma il probabile impiego da destra a sinistra di Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Dimarco, quindi sulla linea mediana Jorginho in regia e la coppia Barella-Verratti interni.