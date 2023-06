Bozza decreto: riforma ricorsi giustizia sportiva, classifica non potrà cambiare a campionato in corso

Il Governo, secondo quanto apprende l’Ansa, prova a riformare i ricorsi alla giustizia sportiva: l’obiettivo sarebbe quello di far sì che la classifica non possa cambiare a campionato in corso. All’interno della bozza del decreto legge su pubblica amministrazione e sport, infatti, c’è una revisione delle norme dei processi sportivi. Se ne discuterà giovedì in Consiglio dei Ministri. Non solo: sono anche previste modifiche al trattamento fiscale delle plusvalenze delle società sportive professionistiche, oltre alla disciplina su mandati e deleghe delle cariche nello sport.