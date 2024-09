Nations League in tv, in Italia è un flop: nessuno (al momento) ha acquistato i diritti

Nella serata di giovedì 5 settembre comincerà ufficialmente la UEFA Nations League 2024/2025, ma nessuna emittente in Italia ha acquistato i diritti tv. Non si può definire altro che un flop, almeno per il momento, la strategia di Ceferin e dell’Uefa, che non è riuscita a valorizzare la competizione o quantomeno non a sufficienza da spingere qualche televisione ad investire per assicurarsi i diritti.

Allo stato attuale, in Italia è infatti possibile guardare esclusivamente le partite della Nazionale di Luciano Spalletti, in diretta sulla Rai e in differita su Sky. E rischia seriamente di rimanere così, anche in molti altri paesi europei, con gli spettatori impossibilitati ad ammirare in azione i campioni d’Europa della Spagna, il Portogallo di Cristiano Ronaldo e tante altre forti nazionali. O meglio potranno farlo, ma esclusivamente in streaming e con il commento in inglese, sul sito Uefa tv oppure attraverso l’app della Uefa.