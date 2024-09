Nations League, Zalewski decisivo in Scozia-Polonia: inutili i gol di Gilmour e McTominay. CR7 fa 900 in carriera contro la Croazia

Tanta Serie A nelle partite odierne di Nations League 2024/2025. La Scozia perde 3-2 in casa contro la Polonia dopo aver rimontato dallo 0-2 al 2-2 grazie ai due nuovi acquisti del Napoli, Billy Gilmour e Scott McTominay. Dopo le reti di Szymanski (8′) e Lewandowski (rigore, 44′), l’ex Brighton ha accorciato le distanze al 46′ e il 27enne al 77′ ha completato l’opera, realizzando la sua nona rete nelle ultime undici presenze da titolare con la nazionale. Alla fine però nel recupero è un rigore del romanista Nicola Zalewski a regalare i tre punti alla Polonia.

La copertina del girone però è tutta per Cristiano Ronaldo. Nel giorno della sua 900esima rete in partite ufficiali, il Portogallo batte la Croazia 2-1 e conquista i primi tre punti del gruppo 1 di Lega A. A sbloccare il risultato dopo sette minuti è Dalot che riceve l’imbucata in area di Bruno Fernandes e col sinistro, in anticipo su Sosa, batte Livakovic sul suo palo. Al 34′ arriva il 2-0 ed è il gol più atteso. Nuno Mendes crossa dalla sinistra, Ronaldo in posizione regolare calcia al volo col destro e non lascia scampo al portiere croato, realizzando quello che è il suo 900esimo gol in carriera. L’esultanza commossa e il boato del pubblico del ‘Da Luz’ accompagnano la rete storica di CR7 e il gol della sicurezza del Portogallo, che però al 41′ si fa male da solo. Stavolta le parti si invertono: al 41′ Dalot devia un tiro cross di Sosa e realizza l’autogol del 2-1. Nella ripresa il risultato non cambia.

Protagonista il terzino del Lecce Patrick Dorgu in casa Danimarca contro una Svizzera che ha chiuso la gara in nove uomini per le espulsioni di Elvedi e Xhaka. L’esterno giallorosso ha sbloccato il risultato all’82’ e Hojbjeg nel recupero ha realizzato il definitivo 2-0. La Danimarca vola quindi in testa in solitaria, sfruttando il pareggio senza reti tra Serbia e Spagna. Nella Lega C vittoria esterna della Slovacchia che batte 1-0 l’Estonia grazie alla rete del veronese Tomas Suslov. Nella Lega D storico trionfo di San Marino che torna a vincere una partita dopo 20 anni. Un gol di Sensoli regala il secondo successo in assoluto della storia della piccola nazionale, sempre contro il Liechtenstein, ma stavolta in una partita ufficiale.

Giovedì 5 settembre

A1 Portogallo – Croazia 2-1 (7′ Dalot, 34′ Cristiano Ronaldo, 41′ aut. Dalot)

A1 Scozia – Polonia 2-3 (8′ Szymanski, 44′ rig. Lewandowski, 46′ Gilmour, 77′ McTominay, 97′ rig. Zalewski)

A4 Danimarca – Svizzera 2-0 (82′ Dorgu, 92′ Hojbjerg)

A4 Serbia – Spagna 0-0

C1 Azerbaigian – Svezia 1-3 (45′ aut. Sheydaev, 65′ Isak, 71′ Isak, 80′ Gyokeres, 82′ Dadasov)

C1 Estonia – Slovacchia 0-1 (70′ Suslov)

C3 Bielorussia – Bulgaria 0-0

C3 Irlanda del Nord – Lussemburgo 2-0 (11′ McNair, 17′ Ballard)

D1 San Marino – Liechtenstein 1-0 (53′ Sensoli)