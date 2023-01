Nations League, De La Fuente: “Italia Nazionale top, cercheranno riscatto dopo assenza a Qatar 2022”

“Contro l’Italia sarà una sfida di alto livello, molto importante, sarà una partita tra due superpotenze. Rispettiamo tutti gli avversari, ma ci aspettiamo di poter fare qualcosa di importante. L’Italia è una Nazionale top al mondo, hanno vinto tutto e vorranno riscattarsi dopo la mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022. Ma anche noi vogliamo iniziare al meglio il nuovo cammino, il ct è nuovo ma le idee sono le stesse”. Così Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, in vista della sfida all’Italia valida per le Final Four di Nations League.