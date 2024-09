Nations League 2024/2025: ecco perché è importante anche per le qualificazioni ai Mondiali 2026

La Nations League 2024/2025 prende il via e oltre ad assegnare un trofeo che può impreziosire la già vasta bacheca della nostra Nazionale, sarà importante, anzi importantissima, anche in ottica qualificazioni ai Mondiali 2026. Già, perché la competizione Uefa costituisce anche una seconda strada, l’ultima spiaggia in un certo qual modo, per chi dovesse fallire nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo ospitata sul territorio americano fra due anni. Questo perché l’Uefa, che ha 16 posti assicurati per altrettanti paesi europei, qualificherà ai Mondiali le dodici vincitrici dei gironi e ulteriori quattro nazionali, che usciranno fuori dagli spareggi giocati da sedici formazioni, vale a dire le seconde classificate dei gironi e in aggiunta le migliori quattro squadre – tra quelle non già qualificate direttamente come prime o già agli spareggi come seconde – provenienti dalla Nations League.

In sostanza, se il girone – come già accaduto nelle ultime due occasioni – non dovesse andare per il verso giusto per l’Italia, e se disastrosamente non dovesse essere agguantato nemmeno il secondo posto, la Nazionale di Spalletti potrebbe giocarsi la carta Nations League per disputare il solito maledetto spareggio, dunque tra settembre, ottobre e novembre, e poi a marzo e giugno, bisognerà impegnarsi al massimo per arrivare più avanti possibile in questo torneo giunto alla quarta edizione. Gli azzurri sono in Lega A e dunque vincendo il girone ci sono poi buone chance di agguantare uno degli eventuali quattro posti come ancora di salvataggio in ottica spareggi. Che si giocherebbero in questo modo: le 16 nazionali saranno suddivise in quattro gruppi e ognuno qualificherà una squadra ai Mondiali per mezzo di semifinali in doppio confronto di andata e ritorno e finali ancora una volta con andata e ritorno.