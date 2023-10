MOVIOLA – Inghilterra-Italia, Phillips graziato: Turpin non estrae il secondo giallo

Kalvin Phillips graziato in Inghilterra-Italia. Un fallo nettamente da giallo, e sarebbe stato il secondo in quanto già ammonito nel primo tempo, non viene rilevato come tale dall’arbitro francese Turpin, che invece estrae il cartellino all’indirizzo di Scalvini per proteste. Un errore grave quello dell’arbitro transalpino, visto che i Tre Leoni sarebbero rimasti in dieci per mezzora. A quel punto Southgate fa uscire Phillips per Henderson.