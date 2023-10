Inghilterra-Italia, il gol di Rashford la ribalta: super giocata di Bellingham (VIDEO)

di Giorgio Billone 21

E’ un gol pazzesco quello di Rashford in Inghilterra-Italia. Eccezionale il gioco di gambe dell’attaccante del Manchester United, che punta la porta e con una velocità supersonica poi la piazza lasciando di stucco Donnarumma. Ma non solo: c’è l’eccezionale giocata da parte di Bellingham che salta con un sombrero strepitoso Scalvini e dà via all’azione. Di seguito ecco il video del gol.