Morte Berlusconi: un minuto di silenzio prima di Italia-Spagna di Nations League in Olanda

L’Uefa ha accordato un minuto di silenzio prima di Italia-Spagna, semifinale di Nations League in programma stasera a Enschede, in Olanda, in memoria di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan ed ex premier che è scomparso lunedì all’età di 86 anni. Lo ha comunicato la Figc, che ha reso noto anche come nella cittadina olandese vi sarà il tutto esaurito allo stadio con 26.003 spettatori.