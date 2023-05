Mondiali Under 20, Israele ai quarti: 1-0 al 97′ contro l’Uzbekistan

di Mattia Zucchiatti 45

Israele batte 1-0 l’Uzbekistan e si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali Under 20, in corso di svolgimento in Argentina. All’Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza è un gol di Khalaili al 97’ a regalare il passaggio del turno ad Israele in un match equilibrato, ma che ha visto la formazione di Alon Hazan dominare il possesso palla. Tredici tiri a testa però per le due squadre, l’ultimo – nei minuti di recupero – decisivo per assegnare la qualificazione. Israele sfiderà la vincente tra Brasile e Tunisia.

RISULTATI