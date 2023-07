Mondiali femminili 2023, Salvai: “Dentro ognuna di noi c’è il sogno di vincere, nessuno gioca per partecipare”

“Dentro ognuna di noi il sogno di vincere il Mondiale penso che ci sia. E’ normale questa cosa, anzi deve esserci perché può capitarci anche solo una volta nella vita di disputarlo. Di sicuro nessuna di noi pensa solo a partecipare, sarebbe sbagliato”. Lo ha dichiarato l’azzurra Cecilia Salvai dal ritiro di Auckland dove la Nazionale italiana femminile sta preparando il debutto nel Mondiale in programma lunedì prossimo contro l’Argentina. “Dentro di noi puntiamo in alto e questo secondo me ci aiuterà molto a fare step by step, ma io sono fiduciosa” ha aggiunto Salvai.