Mondiali 2034, l’Australia rinuncia alla candidatura. Strada sempre più in discesa per l’Arabia Saudita

L’Australia ha deciso di rinunciare a presentare la propria candidatura in vista dei Mondiali di calcio 2034. “Abbiamo considerato la possibilità di candidarci per ospitare la Coppa del Mondo di Fifa e, dopo aver considerato tutti i fattori, abbiamo deciso di non farlo per la competizione organizzata nel 2034”, scrive la Federcalcio Australia in un comunicato stampa. Il termine ultimo per l’invio delle candidature era stato fissato al 31 ottobre dalla FIFA. Strada sempre più in discesa, quindi, per l’Arabia Saudita.