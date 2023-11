Mondiali 2026: il Giappone convince, a segno anche Kamada della Lazio

Nessun problema per il Giappone, impegnato oggi in una partita delle qualificazioni mondiali contro il Myanmar (ex Birmania). E’ finita con una ‘manita’, 5-0, e protagonista principale del match è stato il bomber del Feyenoord Ayase Ueda, autore di una tripletta.

A segno anche il laziale Daichi Kamada, che ha realizzato il secondo gol dei suoi. La quinta rete dei ‘blue samurai‘ è arrivata invece nei minuti finali con Ritsu Doan, 25enne che gioca in Bundesliga con il Friburgo. Prossimo impegno dei giapponesi martedì prossimo contro la Siria in campo neutro in Arabia Saudita. Oggi i siriani giocano invece contro la Corea del Nord in cui si rivede l’ex di Cagliari, Perugia e Juventus U.23 Han Kwang-Song, letteralmente sparito negli ultimi due anni al punto che sulla sua fine si erano fatte numerose ipotesi. Invece ora è tornato, anche con la nazionale.