Mondiale Under 20 2023: Brasile a valanga sulla Repubblica Dominicana, altra vittoria per la Colombia

Diventa più complicato per l’Italia raggiungere uno dei primi due posti nella classifica del girone D. Gli azzurrini, sconfitti dalla Nigeria nel secondo turno dopo aver battuto il Brasile, ora sono terzi a quota 3 punti. Dopo gli africani a quota 6 ora ci sono proprio i sudamericani, anch’essi a 3 come i nostri, ma con una differenza reti decisamente migliore dopo il 6-0 rifilato alla Repubblica Dominicana. Savio, Marcos Leonardo, Jean Pedroso, Giovane, Marlon Gomes e Matheus Martins i sei marcatori, tutti diversi, dei verdeoro.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel gruppo C arriva invece il secondo successo di fila per la Colombia, che batte 2-1 il Giappone e vola da sola in testa alla classifica. Dopo il gol del vantaggio nipponico siglato da Yamane, i sudamericani hanno ribaltato l’esito dell’incontro grazie alle reti nel secondo tempo di Asprilla e Angel Gutierrez nel giro di nove minuti.