Manchester City, ansia Haaland: problema alla caviglia in nazionale

Dopo Camavinga e Vinicius, un’altra stella rischia di subire uno stop per infortunio in questa sosta nazionali. Si tratta di Erling Haaland, centravanti del Manchester City e della selezione norvegese, reduce da una distorsione alla caviglia nel corso del match tra Norvegia e Isole Far Oer. Il bomber ha giocato fino alla fine, un indizio che lascia ben sperare, ma bisogna ancora attendere. Il medico della nazionale, Sand, alla tv norvegese ha affermato: “Nell’immediato fa davvero male, poi scompare abbastanza rapidamente. Quindi vedremo domani come sta”. Per il numero 9 si tratta del secondo problema nel giro di pochi giorni. I ragazzi di Guardiola affronteranno il Liverpool, secondo in classifica, alla ripresa della Premier League, il 25 novembre.