Calcio, l’Ifab annuncia una nuova regola: esultare troppo allungherà il recupero

L’Ifab annuncerà una nuova regola che varrà per il futuro del nostro calcio. Sotto l’occhio dell’attenzione sono finite le esultanze troppo lunghe dopo i gol segnati. Il motivo è quello di ridurre a sempre meno le pause legate all’interruzione del gioco e a cercare di rendere il tempo più effettivo possibile. Dopo le regole portieri, sui cartellini e sul fuorigioco, si è saputo nelle scorse ore che dal prossimo 1 luglio ci saranno delle novità riguardano anche il tempo di recupero.

Il troppo tempo impiegato per festeggiare un gol fatto è finito sotto l’occhio del ciclone. Per questo l’Ifab ha deciso che nel momento in cui una squadra festeggerà per un momento di tempo più o meno lungo, il tempo perso verrà recuperato. Un’altra soluzione questa che cercherà di arrivare al concetto di tempo effettivo nella sua pura essenza, stile futsal.