Malta-Italia, Gnonto si fa male ed è costretto al cambio: entra Grifo

Primo cambio per Roberto Mancini dopo circa 20 minuti del match contro Malta, in cui gli azzurri sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Retegui. Wilfried Gnonto è stato infatti costretto a chiedere di uscire dal campo dopo una distorsione alla caviglia. Al suo posto è entrato Vincenzo Grifo. Sicuramente non una buona notizia anche per il Leeds, che è in piena lotta per la salvezza in Premier League.