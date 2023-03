Basket, Serie A1 2022/2023: l’Olimpia Milano cede a una super Brescia in trasferta

Brescia batte Milano in casa 83-74 nel match valido per la 23ª giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. Grande prestazione, soprattutto in fase offensiva, dei ragazzi di Magro che centrano un successo pesantissimo in chiave salvezza salendo a 9 vittorie e 14 sconfitte con due vittorie di margine sulla zona retrocessione occupata da Verona e Reggiana. Cournooh e Gabriel trascinano i padroni di casa alla seconda vittoria stagionale contro Milano, dopo l’impresa dei quarti di finale di Coppa Italia, combinando 34 punti. Napier mette 17 punti ma non bastano all’Olimpia per evitare la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Primo quarto dominato da Milano che nella parte centrale del periodo rifila a Brescia un parziale di 12-0 salendo 19-5 grazie al buon inizio di Napier, 5 punti e 1 rimbalzo, e di Shields, 4 punti e 4 rimbalzi. Tirano male i padroni di casa, brutto 3/14 dal campo e 0/5 dall’arco che chiudono il primo quarto meritatamente in svantaggio sul 21-11.

Nel secondo quarto Milano va in difficoltà in fase offensiva e subisce la rimonta di Brescia che risale dall’11-21 al 30-28 in metà periodo. Nel finale si lotta punto a punto con la Germani che va all’intervallo lungo in vantaggio di 2 punti sul 37-35. Cournooh trascina i padroni di casa con 12 punti tutti nei secondi 10 minuti. Male l’Olimpia in attacco con Cabarrot e Shields che restano a secco nel secondo quarto e Napier che mette a referto un solo punto.

Terzo quarto senza storia con Brescia che cresce enormemente in fase difensiva e si affida in attacco a un super Gabriel, 12 punti con 4 triple realizzate nel giro di pochi minuti, per allungare sul 60-44 a 2 minuti dalla fine del terzo quarto. La Germani concede solo 15 punti a Milano facendo la maggior parte dei canestri in transizione chiudendo il quarto in vantaggio 60-50, nonostante un Della Valle assente in fase realizzativa.

Nel quarto quarto Brescia cala in fase difensiva ma riesce a tenere a distanza Milano continuando a macinare in fase offensiva sbagliando pochissimi tiri dal campo arrivando sul 75-62 a tre minuti dalla fine. Napier tiene a galla l’Olimpia con tre triple che tengono la squadra di Messina in partita ma non bastano per riprendere i padroni di casa, visibilmente in grande forma in fase realizzativa, che battono Milano 83-74.