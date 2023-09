Macedonia del Nord-Italia, gol di Immobile: traversa di Barella, poi 0-1 (VIDEO)

di Giorgio Billone 35

Ciro Immobile sblocca la sfida di Skopje e proviamo a metterci alle spalle l’incubo Macedonia del Nord: il video del gol dell’attaccante della Lazio, che porta in vantaggio l’Italia siglando una rete da capitano. Tiro di Barella che colpisce la traversa, in modo sporco in tap-in a porta vuota il centravanti azzurro segna la rete dello 0-1, con check Var per un presunto fallo ai danni dei padroni di casa. In alto ecco il video.