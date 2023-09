Macedonia del Nord-Italia: flop Nazionale a Skopje, ma in tv 6 milioni di spettatori

E’ flop per la prima Nazionale di Luciano Spalletti: un 1-1 in Macedonia del Nord-Italia che fa male agli azzurri, ma non alla Rai, visto che la sfida di sabato 9 settembre alle ore 20.45 che si è disputata a Skopje ha raccolto la bellezza di 6.018.000 spettatori con quasi il 40% di share, battendo ampiamente la concorrenza sulle altre reti. Gli azzurri prendono dunque un solo punto nei Balcani ma fanno il pieno in tv.