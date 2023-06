La Spagna vince la Nations League: rigori fatali per la Croazia

La Spagna vince la Nations League, Croazia battuta ai rigori. Sfida a viso aperto tra Croazia a Spagna che già nell’arco della prima frazione, seppur terminata a reti inviolate, si sono rese rispettivamente pericolose con numerosi tiri nello specchio della porta avversaria. Sfiora la rete al 12esimo Gavi per gli spagnoli, risponde concretamente poi Perisic al 31esimo. Una grandissima occasione per i croati apre la seconda frazione di gioco, brivido poi per quest’ultimi con la conclusione di Rodri dalla distanza al 65’: il centrocampista del City calcia davvero bene, sfiorando un eurogol. Sul finale il pressing della Spagna diventa pericoloso e un salvataggio sulla linea di Perisic porta il match ai supplementari. Sono gli spagnoli nella prima parte dell’extra time a sfiorare il vantaggio con Dani Olmo che spara alle stelle sprecando una chance d’oro, anche per la Croazia un’occasione persa con Brozovic che fa tutto solo in area e tentando la conclusione scivola sul piede d’appoggio. Non bastano neanche i tempi supplementari per decidere l’esito della Nations League, i rigori sentenziano, Majer sbaglia e consegna il trofeo nelle mani della Spagna che esce col bottino pieno dagli undici metri.