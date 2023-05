Keisuke Honda si dimette da Dt della Cambogia: “Progetto giunto al termine”

L’ex Milan Keisuke Honda si è dimesso dalla carica di direttore generale della Cambogia dopo il cammino deludente nei Giochi del Sudest asiatico, giocati in casa. Il 36enne ex centrocampista della nazionale (98 presenze) aveva anticipato nei giorni scorsi che “il progetto in Cambogia iniziato nel 2018 è giunto al termine”. Sui social Honda si è detto dispiaciuto di non “essere riuscito a concludere quest’ultimo torneo (i Giochi del Sudest asiatico, ndr) con un risultato soddisfacente”. Dopo una vittoria all’esordio per 4-0 contro Timor Est, la Cambogia ha subito un pareggio e due sconfitte, perdendo la qualificazione per le semifinali.