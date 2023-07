Italia Under 19, Bollini: “Con la Spagna dovremo mostrarci organizzati e solidi”

“Dopo aver superato una prima fase problematica, i ragazzi hanno reagito nell’élite round eliminando in Germania sia i tedeschi che il Belgio. Domani dovremo tirare fuori la ‘nostra’ Italia, organizzata e solida, contro un avversario che non ha mai perso in questo Europeo, sin dalle fasi di qualificazioni”. Lo ha detto il ct dell’Italia Under 19, Alberto Bollini, alla vigilia della semifinale contro la Spagna.

Dello stesso avviso Samuele Vignato: “Gli spagnoli sono fortissimi, lo hanno dimostrato col loro percorso in questo Europeo, non hanno mai perso, hanno segnato molto ed incassato un solo gol. Noi dobbiamo rimanere umili e stare in campo come sappiamo, consapevoli della nostra forza. Domani ci giochiamo tutto”.

In conferenza ha parlato anche Luca Koleosho, tre passaporti ma la scelta azzurra: “Ho giocato contro molti di loro nel campionato Under 19 spagnolo. Hanno grandi capacità tecniche, un gran possesso palla e giocatori che possono far male. In particolare parlo del capitano, Ilias Achomak cresciuto nel Barca e Viktor Barberà, capocannoniere di questo europeo, due attaccanti molto tecnici e veloci. Sarà una partita tosta”.