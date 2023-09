Italia-Ucraina: problema muscolare per Tonali, sarà in tribuna a San Siro

Forfait dell’ultima ora in casa Italia per la sfida di questa sera in programma a San Siro contro l’Ucraina, gara fondamentale per la qualificazione a Euro 2024. Sandro Tonali ha avvertito un dolore muscolare, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore, e non farà parte dell’elenco dei convocati. Il ct Luciano Spalletti aveva già perso per infortunio dopo la partita con la Macedonia del Nord Matteo Politano e Gianluca Mancini.