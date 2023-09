Italia-Ucraina, Di Lorenzo: “Il tempo è poco ma Spalletti riuscirà a trasmettere sua identità”

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa da Milanello alla vigilia della delicatissima sfida tra Italia e Ucraina a San Siro per le qualificazioni agli Europei 2024. Il terzino azzurro ha ritrovato il ct Spalletti dopo lo scudetto al Napoli ma allontana i paragoni. “Il tempo è poco, ci sono giocatori e caratteristiche differenti: l’importante è l’idea del mister, che vuole una squadra propositiva e col coraggio di fare la partita. Dobbiamo essere subito pronti per domani, per portare a casa la vittoria che per noi è importantissima – le sue parole – Non dobbiamo fare dei paragoni e aspettarci il gioco fatto a Napoli, penso che il mister possa mettere in pratica le sue idee attraverso i giocatori che ci sono qua. Secondo me, siamo una squadra forte e con qualità”.

Di Lorenzo ha poi analizzato il match pareggiato per 1-1 contro la Macedonia del Nord. “Non è stata una brutta prestazione, sicuramente ci sono state delle cose da fare e gestire meglio ma la voglia era quella di vincere: la squadra è concentrata su questo e non si lascia condizionare da ciò che si dice al di fuori del gruppo squadra – prosegue – Il mister è così esperto da saper gestire momenti come questi. Fascia da capitano? E’ stata più una cosa giornalistica, penso che Immobile sia un grande calciatore e persona, sempre a disposizione per tutti, è il capitano perfetto per noi: giusto che la fascia sia andata a lui”.