Italia U21, Nunziata: “Contro la Turchia bisognerà alzare l’intensità del gioco”

Carmine Nunziata, tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Turchia, valevole per le qualificazioni a Euro2025: “Affronteremo una squadra forte, che ha intensità e giocatori di qualità. Sarà fondamentale avere il loro stesso ritmo e dimostrare tutta la nostra qualità“. Azzurrini chiamati a riscattarsi dopo il deludente pareggio contro la Lettonia: “Il nostro errore è stato quello di essere troppo lenti, perciò stavolta dovremo essere più reattivi, pensare prima e alzare l’intensità del gioco. La Turchia ha una pressione alta e ci aggredirà, dunque bisognerà giocare velocemente, soprattutto in verticale“.